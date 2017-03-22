В Калининграде появится многофункциональный молодёжный центр — новое учреждение заработает в 2018 году. Об этом журналистам сообщил глава города Александр Ярошук после заседания горсовета в среду, 22 марта.



"Передаём один из имущественных комплексов под молодёжный многофункциональный центр, который будем создавать из многочисленных помещений, разбросанных по городу. Это и подростковые клубы, и много других, в которых были все направления по молодёжной политике. Будем размещать их в одном центре", — сообщил Ярошук.



По словам градоначальника, деньги на этот проект городская администрация планирует получить в результате продажи 19 муниципальных квартир. Вырученные средства пойдут также на дофинансирование летнего оздоровительного отдыха.



"Центр будет находиться на улице Князева, там, где "Забота" (дом для престарелых — Прим. ред.) раньше была, — отметил Ярошук. — В этом году будем ремонтировать и достраивать помещения. Первый этап завершим в 2017-м, а в следующем окончательно закончим реконструкцию".