Мэрия: Ребёнка можно устроить в ясли "в индивидуальном порядке"

В калининградских детсадах есть ясельные группы, но устроить туда ребёнка не так-то просто. Об этом рассказала журналистам председатель комитета по образованию Татьяна Петухова после оперативного совещания в мэрии, во вторник, 21 марта.



По словам чиновницы, в городе всего пять детсадов принимают детей в возрасте от полутора лет. Однако абсолютно все дошкольные образовательные учреждения по уставу имеют право принимать детей от двух лет. При этом многие детсады имеют ещё и ясельные группы.



"Конечно же, прежде всего мы направляем в ясли тех воспитанников, которые зарегистрированы в льготной очереди", — сказала Петухова. Она отметила, что "в индивидуальном порядке" в ясельные группы направляют детей, родители которых оказались в сложной жизненной ситуации.



Согласно данным комитета по образованию, на данный момент почти десять процентов от общего числа воспитанников дошкольных образовательных учреждений — это дети младше трёх лет. В очереди на получение места в калининградских детских садах зарегистрировано более 16 тысяч детей.



"Родители регистрируются в электронном журнале. Общий принцип, когда предоставляется место в детском саду, — это не возраст ребёнка, а номер очереди. Ежемесячно регистрируются в электронном журнале около 650 воспитанников. Из них более 100 человек — дети старше трёх лет (так бывает, когда семья, например, только переехала). Многие же родители регистрируют ребёнка в очереди с рождения, поэтому место в детсаду ребёнок получит раньше того, кто старше, но зарегистрирован позже", — сказала представитель администрации.