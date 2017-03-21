Кто ты будешь такой: узнай калининградского чиновника по фотографии
В свете последних кадровых перестановок — Александр Егорычев ушёл с поста вице-премьера регионального правительства, зато своё кресло там заняла Наталья Ищенко, а замглавы Калининграда Сергей Мельников перешёл работать в Балтийск — журналисты с придыханием ждут новых решений врио губернатора.
На последней встрече с представителями СМИ Антон Алиханов воскликнул: "Вы правда думаете, что нашим гражданам интересны эти перестановки и кто займёт пост вице-премьера по внутренней политике?". Клопс.Ru решил проверить слова врио губернатора.
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