Кто ты будешь такой: узнай калининградского чиновника по фотографии

В свете последних кадровых перестановок — Александр Егорычев ушёл с поста вице-премьера регионального правительства, зато своё кресло там заняла Наталья Ищенко, а замглавы Калининграда Сергей Мельников перешёл работать в Балтийск — журналисты с придыханием ждут новых решений врио губернатора.

На последней встрече с представителями СМИ Антон Алиханов воскликнул: "Вы правда думаете, что нашим гражданам интересны эти перестановки и кто займёт пост вице-премьера по внутренней политике?". Клопс.Ru решил проверить слова врио губернатора.