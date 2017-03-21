Ярошук призвал калининградцев "дать волшебного пинка" председателям садовых обществ

Александ Ярошук призвал калининградцев, владеющих землёй в садовых обществах, поторопить председателей, чтобы те подали документы на присвоение адресов каждому участку. Своё обращение к горожанам градоначальник озвучил во вторник, 21 марта, после оперативного совещания в мэрии.

Хочу обратиться к нашей многочисленной армии садоводов, которые должны дать волшебного пинка руководителям садовых обществ, чтобы те быстро несли документы в наш комитет по строительству и архитектуре и мы на льготных условиях присвоили адреса каждому садовому участку. Потом это бремя ляжет на простых людей, которые трудятся на этих участках", — заявил Ярошук.

В настоящее время в РФ действуют поправки к земельному кодексу, которые позволяют до 1 января 2018 года на упрощённых условиях присвоить адрес садовому участку. В рамках "льготного периода" владельцам земли не потребуется делать за свой счёт проект межевания и проект планировки территории садового общества.



"Вот какие есть документы — те и приносите. Дальше муниципалитет всю работу за садовое общество делает. А с 1 января для этого надо будет делать проект планировки и межевания за деньги садоводов, — пояснил Ярошук. — Причём во время межевания, в соответствии с градостроительным кодексом, будут применяться нормативы к дорогам и проездам. Например, проезд должен быть шесть метров… А мы все знаем, какие сейчас там проезды… Это значит, что люди будут лишаться своих участков. Руководители садовых обществ будут изымать эти участки. Люди останутся без участков".



В настоящее время в Калининграде всего 103 садовых общества, и только 35 из них воспользовались возможностью и уже получили адреса. По словам главы города, не очень активно участвуют в этом процессе садоводы из-за недостаточной информированности.



"По опыту других регионов, мы смотрим, что люди там в муниципалитетах быстро отработали. А у нас пока даже половина не пошла по данному пути", — отметил градоначальник.