В США решили сделать стену на границе с Мексикой "эстетически приятной"

В США подготовили требования для потенциальных подрядчиков строительства стены на границе с Мексикой. Об это сообщает ТАСС
.
Заграждение должно "выглядеть эстетически приятно по крайней мере с северной стороны" и быть высотой не менее 5,5 метров. Ранее сообщалось, что стена будет не ниже 9 метров.
Подрядчик сможет выбрать любой материал, который нельзя разрушить с помощью кувалды, монтировки, кирки, зубила, ацетиленовой горелки или других инструментов. Прочность стены должна быть такой, чтобы за полчаса в ней не смогли сделать отверстие диаметром 30 см. Подрядчик должен позаботиться о создании конструкции, препятствующей рытью подкопов и попыткам перелезть через стену.
В январе президент США Дональд Трамп заявил
, что строительство будет начато через несколько месяцев. Он также рассказал, что Мексика возместит затраты
на возведение стены.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.