В США решили сделать стену на границе с Мексикой "эстетически приятной"

В США подготовили требования для потенциальных подрядчиков строительства стены на границе с Мексикой. Об это сообщает ТАСС

Заграждение должно "выглядеть эстетически приятно по крайней мере с северной стороны" и быть высотой не менее 5,5 метров. Ранее сообщалось, что стена будет не ниже 9 метров.

Подрядчик сможет выбрать любой материал, который нельзя разрушить с помощью кувалды, монтировки, кирки, зубила, ацетиленовой горелки или других инструментов. Прочность стены должна быть такой, чтобы за полчаса в ней не смогли сделать отверстие диаметром 30 см. Подрядчик должен позаботиться о создании конструкции, препятствующей рытью подкопов и попыткам перелезть через стену.