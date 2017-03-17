Родивших студенток переведут на бесплатное обучение
Студентки, родившие ребёнка и получающие платное образование, будут переведены на бюджетное отделение. Проект приказа подготовлен Минобрнауки, сообщает РИА Новости.
Для перехода на бесплатное обучение должны отсутствовать долги по предметам, а также по оплате за обучение. Проект приказа в ближайшее время будет вынесен на обсуждение общественности.
Сейчас также предоставляется приоритетное право перевода с платной на бесплатную форму обучения. Им пользуются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и те, кто лишился одного или обоих родителей во время обучения.
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