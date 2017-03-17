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"Яндекс" выяснил, что снится калининградцам и жителям других регионов России

09:45
  572 0
Фото из архива Клопс.Ru
Аналитики поисковика "Яндекс" решили выяснить, что чаще всего снится жителям разных регионов России. Для этого они проанализировали самые частые запросы о толковании снов, а результаты опубликовали в специальной подборке.

Оказывается, каждую неделю пользователи "Яндекса" задают более полумиллиона запросов о толковании снов. При этом в каждом городе или регионе есть свои характерные сны.
 
Карта запросов о снах от "Яндекса"

Так, калининградцы часто интересуются значением увиденных во сне янтаря и лебедей. В Челябинской области людям снятся метеориты. Для Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей характерны религиозные сны — со святыми, священниками и иконами. В Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны пироги. Море чаще снится в Крыму и на Кавказе, а горы — на Алтае и в Тыве. Арбузы и орехи во сне и наяву растут на юге, а клюква — на севере.
 

10 самых популярных снов в Калининграде

 

Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — Путин. Чаще всего он снится в Чечне.

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