Опрос: россиян стали меньше волновать санкции

Жители России стали меньше беспокоиться по поводу западных санкций. Таковы данные опроса, проведённого ВЦИОМ, сообщает РИА "Новости"

Всего в опросе приняли участие 1,2 тыс. человек. По данным социологов, в феврале 2015 года доля тех, кто негативно оценивал введённые экономические ограничения, составляла 52%. Сейчас так думают лишь 27% опрошенных.

Если раньше респондентов, которые считали, что санкции положительно скажутся на развитии России, было 17%, то теперь их 35%. Треть опрошенных полагают, что санкции не оказали существенного влияния на страну. В 2015 году такого мнения придерживались 20% участников опроса.

При этом 79% россиян не ощущают негативного последствия от санкций для себя лично. В 2015 году таковых было 50%.