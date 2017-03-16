"Балтийский деловой клуб" подпишет соглашение о сотрудничестве с облдумой

Калининградские бизнесмены и депутаты областной думы обсудили варианты сотрудничество по самым актуальным проблемам регионального предпринимательства, сообщает корреспондент Клопс.Ru. Свои пожелания и предложения предприниматели озвучили на заседании "Балтийского делового клуба", на которое были приглашены спикер областной Думы Марина Оргеева и глава комитета по экономической политике Александр Никулин.

Соглашение о сотрудничестве будет подписано в ближайшее время, сообщила Оргеева.

"Мы и сегодня взаимодействуем, но это будет наиболее системная работа, - рассказала спикер Клопс.Ru. – Члены "Балтийского делового клуба" по большей части практики, поэтому их советы и рекомендации будут очень полезны полезны".

По её словам, члены "Балтийского делового клуба" будут принимать участие в заседаниях профильных комитетов и регионального парламента.

Один из вопросов, обсуждавшийся во время встречи, касался сохранения после 1 января 2018 года нулевой ставки налога на движимое имущество предприятий. Региональные власти должны до этой даты принять решение об отмене или сохранении такого налога.

"Федеральным законом установлена нулевая ставка налога на движимое имущество, которое было поставлено на баланс предприятий после 1 января 2013 года, — пояснил Клопс.Ru Александр Никулин, также присутствовавший на встрече в "БДК". — С 1 января 2018 года право устанавливать такую льготу будут иметь регионы".

По его словам, окончательное решение на региональном уровне пока не принято. В настоящее время в облдуме просчитывают экономические последствия продления таких льгот.

"Внести законодательную инициативу — дело нехитрое, но необходимы финансовые и экономически обоснования, все расчёты нужно провести с правительством региона", — считает Никулин.

Как считает парламентарий, если в результате введения налога многие предприниматели окажутся в непростой ситуации, нужно отказаться от этой идеи.

"Но если предприятия финансово устойчивые, то в приоритете находится бюджет региона", — добавил Никулин.

Депутат отметил, что предоставлять льготы адресно, конкретным предприятиям, не получится. В противном случае возникнет диссонанс с федеральным законодательством. Чтобы учесть все тонкости и минимизировать риски, бизнесмены намерены плотно сотрудничать с областной Думой.

По словам президента "БДК" Юрия Дергачева, одна из задач клуба, в состав которого входят бизнесмены, работающие в Калининградской области более 10-15 лет, — эффективное взаимодействие с органами власти, а также содействие совершенствованию законодательной базы.

Как рассказал Клопс.Ru руководитель группы компаний "За Родину" и член "БДК" Сергей Лютаревич, задача каждого предпринимателя — развитие предприятий.

"Очень важно, занимаясь стратегией развития региона и привлекая новых инвесторов, не забывать про те предприятия, которые исправно платят налоги, — отметил Сергей Лютаревич. — Необходимо выстроить работу таким образом, чтобы мы, обсуждая инвестиционную привлекательность Калининградской области, учитывали интересы существующего бизнеса, который сегодня создаёт рабочие места и пополняет бюджет".