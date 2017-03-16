Ярошук расклейщикам объявлений: Потерпите хотя бы до ЧМ-2018

В Калининграде будет установлено более 70 остановочных пунктов. Глава Калининграда Александр Ярошук попросил горожан не заклеивать их объявлениями.



"У нас ЧМ-2018 скоро. Потерпите хотя бы до него, потом уже клейте свои объявления. Бороться с этим невозможно", — заявил градоначальник в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!" "У нас ЧМ-2018 скоро. Потерпите хотя бы до него, потом уже клейте свои объявления. Бороться с этим невозможно", — заявил градоначальник в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!" на радио "Комсомольская правда — Калининград".



Мэр даже вспомнил историю из жизни. "Когда избирался депутатом, 1991 год, еду по Нарвской и вижу, что на столбах клеят объявления. Я выскочил и бегу за ними. А была уже осень, слякоть. Я в красивом бежевом пальто. Догоняю, они падают, обливают меня клеем. Меня валят в эту грязь вместе с ними. И что вы думаете? Как продолжали клеить, так и клеят", — поделился Ярошук.