Путешествие мечты: калининградка и москвичка решили показать море людям, которые никогда не выходили из дома

В Калининграде запустили проект "Путешествие мечты". Общественники организовали недельный тур для людей с инвалидностью из разных уголков страны в Калининградскую область. Инициаторы проекта хотят доказать, что перелететь за тысячи километров возможно, даже сидя в коляске.

Идея пришла в головы калининградки Светланы Нигматуллиной и москвички Марии Решетовой. Светлана — первый гид-экскурсовод в инвалидной коляске и занимается развитием доступного туризма. Мария оказывает психологическую помощь людям с тяжёлыми заболеваниями. Они объединили свои силы, чтобы доказать, что человек на коляске может свободно путешествовать и преграды существуют только в головах. В начале года женщины провели вебинар о путешествиях для людей с инвалидностью. Светлана сама побывала в 14 странах. Светлана Нигматуллина живет в Гвардейске. Она объездила полмира и жалеет только об одном: поздно поняла, что способна путешествовать, сидя в инвалидной коляске.

Ее болезнь развивалась с детства и в конце-концов лишила Свету возможности передвигаться самостоятельно. Светлана не сдалась: она сама зарабатывает себе на жизнь, занимается общественными делами. И коляску себе подобрала специально под кочевой образ жизни: легкую, компактную, с электронным управлением. Она легко помещается в багажник. Светлана делилась с Клопс.Ru своими путевыми заметками . Добраться в любую точку планету, по мнению Светланы, не так уж трудно. Она пытается доказать это остальным.

Как на другой конец планеты 34-летняя Гузель Ахт из Уфы за всю жизнь побывала только в Санкт-Петербурге и Казани. В течение года Гузель выходит за пределы квартиры четыре раза. Она наблюдает за миром только через окно. При этом у неё есть огромное желание жить и путешествовать. Гузель Ахт. Поездка в Казань в 2013 году Гузель — специалист по инклюзии и доступной среде. Она консультирует людей по скайпу. О своей предстоящей поездке в Калининград она говорит воодушевлённо: "Для меня это глоток свободы и вдохновения". Для проекта она пишет о себе так: "Меня зовут Гузель. Да, не скрою, я затворник. Месяцами не выхожу из дома, в год набирается раз 7 от силы. Выезжаю, только по поводу. Когда уже без личного присутствия никак. Да, и в добровольном пребывании "в четырёх стенах" можно радоваться жизни, понимая, что человек может жить в любом теле — сила внутри у каждого неиссякаема. При всём этом очень люблю путешествовать! Виртуально побывала уже везде, где только есть русскоязычный интернет. Когда мне предложили вживую увидеть Калининград, это уже было счастьем... И с тех пор опять-таки не вылезаю. Когда увидела программу путешествия, поняла, что исполнится сразу несколько заветных желаний. Я хочу вживую увидеть море! Прочувствовать, ощутить, насладиться, запомнить. Я столько раз представляла эту первую встречу... Возможность покататься на яхте! Впервые на яхте, и вокруг такая красота! Это же мечта. Гузель Ахт. Поездка в Казань в 2013 году Для меня вообще в этом путешествии многое, если не всё, будет впервые. Да, для меня это путешествие — один сплошной "первый шаг". Я уже больше 20 лет не летала на самолётах. Да, эта поездка станет для меня большой проверкой на "могу — не могу", чувствую, что на многое в жизни взгляну иначе. Предвкушаю волшебство, вдохновение и творчество. И, конечно, новые знакомства и общение!"

Суть проекта

Шесть героев вместе с сопровождающими прилетят в Калининград 3 мая. Они преодолеют сотни километров — из Сергиева Посада, Уфы, Тимашевска, Саки, Ногинска. За неделю они увидят главные калининградские достопримечательности: Музей янтаря, Музей мирового океана, кафедральный собор. Участники проекта посетят концерт органной музыки, 11-й форт и отведают солдатской каши, совершат прогулку на яхте, посетят деревню викингов, погуляют по Светлогорску, а в музее Брахерта для них проведут мастер-класс по гончарному делу. В один из дней участники посетят Гданьск.

Участники проекта

Мир через окно

"Помню свой первый раз, когда я села в коляску и мне нужно было выехать в город. В городе тогда был какой-то праздник. Подруга предложила мне поехать с ней. Я долго сомневалась. Когда решилась, было ощущение, что на меня все смотрят. Тогда я боролась сама с собой. На второй день мне было уже легче: я подумала, что это свобода. Да, она отличается от свободы других людей, но сути это не меняет", — говорит Светлана Нигматуллина.

Светлана Нигматуллина

По словам Светланы, у многих были сомнения: "Кто-то думает, что путешествовать — это дорого. Мы хотели доказать, что не так. Нужно только сделать шаг". Мария Решетова говорит, что была уверенность в том, что проект будет пользоваться популярностью. "Я по своей работе часто общаюсь с людьми с инвалидностью, они сидят дома, и в одном из разговоров человек мне однажды сказал: "Я никогда не видел моря". Меня это тронуло. Мы обсудили это со Светланой, так зародилась идея".

Организаторы рассказывают, что часть затрат разделили партнёры: компания "Простохлеб" организует перекус в поездке до Гданьска, компания "Универсал" предоставит скидки на проживание в Светлогорске и поможет с перемещением по области, Минтуризма помогло оплатить транспорт — самую затратную статью расходов.

"Мы не хотели, чтобы этот тур был абсолютно бесплатный для людей. Моя задача — не помогать людям, а подсказать, как стать более самостоятельным. Часть тура участники оплачивают сами. На часть партнёры предоставляют скидки. За счёт сбора средств через краудфандинговую программу мы оплатим билеты из Москвы в Калининград и обратно", — уточняет Нигматуллина.

Краудфандинговая кампания

Для 12 участников проекта необходимо собрать 145 тысяч рублей. Эта сумма компенсирует часть их перелёта — из Москвы в Калининград и обратно. В середине марта стартовала краудфандинговая кампания.

За пожертвования спонсоры получают эксклюзивные лоты. Предоставлены они людьми разных профессий.

Наталья Румянцева — мастер по маникюру и михенди. Наташа сама передвигается на инвалидной коляске, травму она получила восемь лет назад.

"Сначала я была обижена на весь мир. В моей травме был виноват водитель маршрутки. Во мне говорили только агрессия и боль. В какой-то момент мне протянули руку помощи, я научилась жить и радоваться жизни на коляске. Я очень люблю рисовать, постепенно увлеклась михенди — рисованием на теле хной, начала делать маникюр", — делится Наталья Румянцева.

В качестве ещё одного лота преподаватель иностранных языков Мария Козырева, живущая в Панаме, предлагает дать уроки по скайпу. Всего таких лотов 14.