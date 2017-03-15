Дракон из "Игры престолов": умелец из Гвардейска собрал стальную скульптуру из автозапчастей (фото)

Житель Гвардейска Александр Брага, создающий скульптуры из подручных автодеталей, собрал новое стальное творение. Дракона в стиле "Игры престолов" умелец мастерил в течение 10 дней.



"Очень люблю сериал "Игра престолов". Можно сказать, что идею почерпнул я именно из этой саги. Драконы мне всегда нравились. Они являют собой некую мудрость, силу, грацию и бесконечную красоту. И конечно, вдохновляют на создание вот таких скульптур. Результатом я очень доволен! Мой дракон получился как раз такого размера, как в фильме у Дейенерис Таргариен — до того момента, пока они не выросли, конечно", — рассказал Клопс.Ru Брага.



В длину скульптура достигает 130 сантиметров, в высоту — 65. Размах крыльев стального змея составляет 135 см.



У существа есть имя — Домашний Питомец. Преимущественно он сделан из металла — мастер использовал листы и прутья трёх видов. Также для создания дракона мастеру пригодились дверной навес, элементы от рулевой рейки автомобиля, цепи от бензопилы. Кончик морды сделан из обычного топора.



"Собран методом сварки, также есть элементы ковки — когти на лапах и крыльях", — отметил Брага.



Размещать скульптуру можно на улице — стальной дракон не боится ни дождей, ни снега.



"Года два ему точно ничего не будет. Он хорошо обработан. Загрунтован аж в 4 слоя. Но всё-таки он ведь Домашний Питомец, лучше прикрепить его к стене, создав тем самым эффект приземления", — подчеркнул мастер.



Напомним: весной прошлого года Александр Брага установил в одном из дворов Гвардейска трёх роботов: хищника-скрипача, попрошайку и мастера-настройщика.