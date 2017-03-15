Отличный салат и бездарный буйабес: ресторанный критик "Твой Бро" побывал в "Карамзине"

"Твой Бро" часто обвиняют в том, что он чрезвычайно далёк от народа. Мол, рецензируемые рестораны если и посещаем, то только в центре и самые известные. Чтобы разрушить этот стереотип, ресторанный критик Юрий Хребтов отправился в Балтрайон.
Все мои знакомые, к которым я обращался за разъяснениями, как добраться до РК "Карамзiнъ", неизменно закатывали глаза в небеса с одновременным мученическим стоном, что, по их мнению, красноречиво соответствовало понятию "у черта на куличиках". Действительно, устоявшаяся ассоциация Балтрайона с местностью между реками Индигиркой и Колымой и на меня наводила тихий ужас, когда я, отхватив очередное задание редакции, собирался в путь-дорогу. Сразу оговорюсь, добираться туда я предпочел общественным транспортом, чтобы, так сказать, прочувствовать всю прелесть редакторской затеи, ощутив себя вполне обычным обитателем легендарного спального района.
Да еще с погодой в день визита мне, мягко говоря, не свезло: аккурат в канун Международного женского дня в наш город вероломно вернулась зима, обрушившись на грешные головы горожан настоящей январской метелью. Очень быстро городские дороги превратились в почти что не проходимые поселковые тракты, до предела усложнив и без того не простую дорожную обстановку в том направлении. Словом, путешествие обещало быть колоритным и незабываемым. Прождав с полчаса нужный автобус, я, мокрый до нитки (имеющийся зонт на ветру был абсолютно бесполезен), заняв место у окошка, не без удовольствия наблюдал за тонущими в огромных лужах автомобилях, окатывающих при движении стоящих на тротуарах пешеходов, почти не видимых в снежной круговерти.
Надо отметить, что водитель автобуса, видно, съевший собаку при езде этим маршрутом, проявлял просто-таки чудеса маневрирования, преодолевая бесконечную пробку по пути следования. При этом пассажиры в салоне напоминали кукольных марионеток в театре абсурда, которые в унисон езде лихо раскачивались на поручнях в положении "вис сверху", вцепившись в них мертвой хваткой. Впрочем, несмотря на выполняемые фигуры высшего пилотажа нашим пилотом, езда до конечной, где мне следовало сходить, все же заняла битый час с небольшим, то есть, с учетом ожидания автобуса, стремилась если не к бесконечности, то к двум часам точно. Выйдя из транспорта, я, подобно моряку, проведшему в плавании долгое время, почувствовал колебания почвы под ногами и шаткой походкой поплелся к еле различимому в снежной канители зданию "Карамзина". Собственно, далее него уже ничего не было: город заканчивался, так что я смело процитировал строки бессмертного романа А. Дюма, что у этих дверей "стихала мирская суета".
Вероятно, я являл собой зрелище не для слабонервных — вода лилась с одежды и зонта в три ручья, что вызвало сочувствующий взгляд у охранника при входе в заведение.
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