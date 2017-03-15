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Отличный салат и бездарный буйабес: ресторанный критик "Твой Бро" побывал в "Карамзине"

Автор: Юрий Хребтов
13:37
  884 2
  • Фото: Юрий Хребтов
Фото: Юрий Хребтов
"Твой Бро" часто обвиняют в том, что он чрезвычайно далёк от народа. Мол, рецензируемые рестораны если и посещаем, то только в центре и самые известные. Чтобы разрушить этот стереотип,  ресторанный критик Юрий Хребтов  отправился в Балтрайон.
 
Все мои знакомые, к которым я обращался за разъяснениями, как добраться до РК "Карамзiнъ", неизменно закатывали глаза в небеса с одновременным мученическим стоном, что, по их мнению, красноречиво соответствовало понятию "у черта на куличиках". Действительно, устоявшаяся ассоциация Балтрайона с местностью между реками Индигиркой и Колымой и на меня наводила тихий ужас, когда я, отхватив очередное задание редакции, собирался в путь-дорогу. Сразу оговорюсь, добираться туда я предпочел общественным транспортом, чтобы, так сказать, прочувствовать всю прелесть редакторской затеи, ощутив себя вполне обычным обитателем легендарного спального района.
 
Да еще с погодой в день визита мне, мягко говоря, не свезло: аккурат в канун Международного женского дня в наш город вероломно вернулась зима, обрушившись на грешные головы горожан настоящей январской метелью. Очень быстро городские дороги превратились в почти что не проходимые поселковые тракты, до предела усложнив и без того не простую дорожную обстановку в том направлении. Словом, путешествие обещало быть колоритным и незабываемым. Прождав с полчаса нужный автобус, я, мокрый до нитки (имеющийся зонт на ветру был абсолютно бесполезен), заняв место у окошка, не без удовольствия наблюдал за тонущими в огромных лужах автомобилях, окатывающих при движении стоящих на тротуарах пешеходов, почти не видимых в снежной круговерти.
 
Надо отметить, что водитель автобуса, видно, съевший собаку при езде этим маршрутом, проявлял просто-таки чудеса маневрирования, преодолевая бесконечную пробку по пути следования. При этом пассажиры в салоне напоминали кукольных марионеток в театре абсурда, которые в унисон езде лихо раскачивались на поручнях в положении "вис сверху", вцепившись в них мертвой хваткой. Впрочем, несмотря на выполняемые фигуры высшего пилотажа нашим пилотом, езда до конечной, где мне следовало сходить, все же заняла битый час с небольшим, то есть, с учетом ожидания автобуса, стремилась если не к бесконечности, то к двум часам точно. Выйдя из транспорта, я, подобно моряку, проведшему в плавании долгое время, почувствовал колебания почвы под ногами и шаткой походкой поплелся к еле различимому в снежной канители зданию "Карамзина". Собственно, далее него уже ничего не было: город заканчивался, так что я смело процитировал строки бессмертного романа А. Дюма, что у этих дверей "стихала мирская суета".
 
Вероятно, я являл собой зрелище не для слабонервных — вода лилась с одежды и зонта в три ручья, что вызвало сочувствующий взгляд у охранника при входе в заведение.
 

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2 комментария Правила комментирования

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Ленка Шахова
Ленка Шахова #
14:07
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://eta.pe/parazitu
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romeo
eo rom #
14:26
Отличный салат и бездарный буйабес: ресторанный критик "Твой Бро" побывал в "Карамзине"

Похоже, салата вполне хватило, чтобы утолить голод. Вкупе с бокалом пива. Потому всё остальное и показалось малосъедобным. Так бывает.

Кстати, расскажите как-нибудь о кафешке, что в стекляшее на 2-м этаже возле медулища, на 9-е Апреля, напротив там ещё "Виктория" и "Мир тканей" или "Ткани", кажется. Там два молодых парня сами всё делают. И уха там настоящая...
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