Власти Гвардейска хотят открыть для туристов две водонапорные башни

Две водонапорные башни в Гвардейске и Знаменске местные власти планируют ввести в туристический оборот, сдав их в аренду. Об этом Клопс.Ru сообщила замглавы администрации Гвардейска Снежана Великорецкая в среду, 15 марта.

"Сейчас они стоят и разрушаются, но это достаточно интересные и весомые достопримечательности. Поэтому было бы логично ввести их в туристический оборот. Возможно, кому-то приглянутся эти башни, кто-то из инвесторов или активистов увидит в них какую-то изюминку", — рассказала Великорецкая.

Замглавы отметила, что сейчас администрация хочет узнать общественное мнение о том, что же именно должно появиться в этих водонапорных башнях. Там могут разместиться не только коммерческие объекты, например рестораны, но и музеи.

"В каждой башне по три этажа, поэтому можно разбить по зонам как угодно. Например, как в Зеленоградске — на первом этаже Музей кошек и ресторан выше. Вариантов много, главное, чтобы были предложения", — добавила Великорецкая.

После того как будут найдены интересанты, объекты будут сдаваться в аренду. На новых пользователей будут наложены соответствующие обременения по сохранению водонапорных башен, которые являются памятниками культурного наследия местного значения.