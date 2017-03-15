Власти Гвардейска хотят открыть для туристов две водонапорные башни

Две водонапорные башни в Гвардейске и Знаменске местные власти планируют ввести в туристический оборот, сдав их в аренду. Об этом Клопс.Ru сообщила замглавы администрации Гвардейска Снежана Великорецкая в среду, 15 марта.
"Сейчас они стоят и разрушаются, но это достаточно интересные и весомые достопримечательности. Поэтому было бы логично ввести их в туристический оборот. Возможно, кому-то приглянутся эти башни, кто-то из инвесторов или активистов увидит в них какую-то изюминку", — рассказала Великорецкая.
Замглавы отметила, что сейчас администрация хочет узнать общественное мнение о том, что же именно должно появиться в этих водонапорных башнях. Там могут разместиться не только коммерческие объекты, например рестораны, но и музеи.
"В каждой башне по три этажа, поэтому можно разбить по зонам как угодно. Например, как в Зеленоградске — на первом этаже Музей кошек и ресторан выше. Вариантов много, главное, чтобы были предложения", — добавила Великорецкая.
После того как будут найдены интересанты, объекты будут сдаваться в аренду. На новых пользователей будут наложены соответствующие обременения по сохранению водонапорных башен, которые являются памятниками культурного наследия местного значения.
Напомним, что летом 2016 года в Калининграде "Водоканал" открыл собственный музей истории водопровода
в здании бывшей водонапорной башни на Советском проспекте. Всего подготовлено около тысячи экспонатов. Среди них оригиналы документов — старые планы, схемы, фотографии, карты. На 22 стендах посетителям покажут, как развивались водопровод, водоотведение и канализация Кёнигсберга и Калининграда. А самый главный экспонат — здание самой водонапорной башни
, которое было построено ещё в 1876 году.
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