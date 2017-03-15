В Калининграде
В Калининграде
+5 °C
днем
+2 °C
ночью
15 марта 2017 г. 15:06
67 126 пользователей
за 24 часа на сайте
59.06 -0.1
Курс ММВБ на 15 марта 2017, 15:00
62.75 +0.02
Курс ММВБ на 15 марта 2017, 15:00
14.54 -0.06
Курс ЦБ на 16 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Власти Гвардейска хотят открыть для туристов две водонапорные башни

Автор: Владимир Аксёнов
12:45
  457 2
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Две водонапорные башни в Гвардейске и Знаменске местные власти планируют ввести в туристический оборот, сдав их в аренду. Об этом Клопс.Ru сообщила замглавы администрации Гвардейска Снежана Великорецкая в среду, 15 марта.
 
"Сейчас они стоят и разрушаются, но это достаточно интересные и весомые достопримечательности. Поэтому было бы логично ввести их в туристический оборот. Возможно, кому-то приглянутся эти башни, кто-то из инвесторов или активистов увидит в них какую-то изюминку", — рассказала Великорецкая.
 
Замглавы отметила, что сейчас администрация хочет узнать общественное мнение о том, что же именно должно появиться в этих водонапорных башнях. Там могут разместиться не только коммерческие объекты, например рестораны, но и музеи.
 
"В каждой башне по три этажа, поэтому можно разбить по зонам как угодно. Например, как в Зеленоградске — на первом этаже Музей кошек и ресторан выше. Вариантов много, главное, чтобы были предложения", — добавила Великорецкая.
 
После того как будут найдены интересанты, объекты будут сдаваться в аренду. На новых пользователей будут наложены соответствующие обременения по сохранению водонапорных башен, которые являются памятниками культурного наследия местного значения.

Напомним, что летом 2016 года в Калининграде "Водоканал" открыл собственный музей истории водопровода в здании бывшей водонапорной башни на Советском проспекте. Всего подготовлено около тысячи экспонатов. Среди них оригиналы документов — старые планы, схемы, фотографии, карты. На 22 стендах посетителям покажут, как развивались водопровод, водоотведение и канализация Кёнигсберга и Калининграда. А самый главный экспонат — здание самой водонапорной башни, которое было построено ещё в 1876 году.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
2 комментария Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Ленка Шахова
Ленка Шахова #
14:07
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://eta.pe/parazitu
Ответить Цитировать
Prist
Prist #
14:19
Действительно достойный объект для туризма, это замок Тапиау, современная семёрка.
Но для этого, ещё очень много надо сделать.
А башни, тоже хорошо. но есть сомнения, что ради них хлынет в Гвардейск поток страждущих, желающих и сгорающих от нетерпения "прикоснуться" с истории Восточной Пруссии.
Ответить Цитировать

Главные темы дня

Купил ларёк, а получил торговый центр: горвласти не могут справиться с самовольными постройками в Калининграде (фото)
14 марта 201719:32
  10928 5
Купил ларёк, а получил торговый центр: горвласти не могут справиться с самовольными постройками в Калининграде (фото)
Игорь Маковский: Энергетики создают условия для привлечения инвестиций в регион
Фото горячей новости
13:00
  2162
У Центрального рынка произошла драка, ранены двое калининградцев
Фото горячей новости
11:36
  7682 1
На следующей неделе синоптики обещают калининградцам снег
Фото горячей новости
10:47
  3178 2
В Калининградской области установили новую величину прожиточного минимума
Фото горячей новости
09:17
  3762 1

Лента новостей

Картинка
На Едином портале государственных услуг теперь можно оформить патент и встать на миграционный учёт
15:01
  41 0
Картинка
Дракон из "Игры престолов": умелец из Гвардейска собрал стальную скульптуру из автозапчастей (фото)
14:59
  102 0
Картинка
Дизайнерские окна для ярких интерьерных решений: как калининградцам выгодно преобразить свой дом
14:50
  480
Картинка
23-летний калининградец, повторно севший за руль пьяным, стал фигурантом уголовного дела
14:48
  161 0

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Прививка благополучия и паралич воли: почему молодёжь не спешит в бизнес
  851 1
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  6435 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo