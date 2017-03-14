Джигурду лишили гражданства ДНР, которое он получил по ошибке
Фото с сайта агентства "Большой город"
Никиту Джигурду лишили гражданства Донецкой народной республики, которое он получил на прошлой неделе. Об этом сообщает РИА Новости
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"Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды… Произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин Донецкой народной республики", – цитирует издание главу ДНР Александра Захарченко.
Джигурда объявил о получении паспорта республики на прошлой неделе. Он также высказал намерение Представить ДНР на конкурсе "Евровидение" в Киеве.
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