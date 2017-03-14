Региональные власти разработают проект "музейного кольца" от ДКМ до Музея янтаря
Власти Калининградской области разрабатывают проект планировки территории от здания ДКМ до Музея янтаря. Об этом во вторник, 14 марта, после межведомственного совещания в крепости Фридриха Великого журналистам сообщил заместитель председателя регионального правительства Гарри Гольдман.
"Мы сейчас разрабатываем проект планировки от ДКМ до двухъярусного моста — будем набережную проектировать. Понятное дело, что денег пока нет, частично средства выделит инвестор, который будет вести там застройку, — рассказал Гольдман. — Там будет набережная, и мы полностью замкнём кольцо вплоть до Музея янтаря. У нас такое "музейное кольцо" получится".
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