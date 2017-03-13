Гришковец: Ангела Меркель носит бусы из калининградского янтаря

Бусы канцлера ФРГ Ангелы Меркель сделаны из калининградского янтаря. Об этом писатель Евгений Гришковец рассказал во время онлайн-презентации туристического продукта региона с выставки "Интурмаркет-2017" в понедельник, 13 марта.

"Вот Ангела Меркель почти постоянно носит бусы из янтаря. Да почти всё время. Почему? Нравится. А откуда янтарь? Из Калининградской области. Но нам не жалко — пусть носит наш янтарь", — рассказал Гришковец.

Писатель напомнил, что порядка 90% янтаря в мире добывается на территории Калининградской области.