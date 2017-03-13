Власти Калининградской области планируют заменить "Территорию мира" фестивалем уличных театров
Региональные власти намерены отменить фестиваль "Территория мира", который проводился на Острове. Об этом заявил глава Калининградской области Антон Алиханов во время пресс-конференции в ТАСС в понедельник, 13 марта. Вместо этого мероприятия летом 2017 года планируется фестиваль уличных театров.
"Есть у нас задумка сделать большой фестиваль уличных театров, который заменит наш фестиваль, который назывался "Территория мира". Мы его трансформируем в более интересный городской формат", — отметил Антон Алиханов.
В прошлом году международный фестиваль культур "Территория мира-2016" прошёл в пятый раз.
В ноябре прошлого года врио министра культуры и туризма Андрей Ермак уточнял, что проведение "Территории мира" в Калининграде в последующие годы возможно только при определённых условиях
. Причина — в сокращении бюджетных средств на культуру в регионе. Также он говорил о пересмотре концепции мероприятия.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.