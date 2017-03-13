Власти Калининградской области планируют заменить "Территорию мира" фестивалем уличных театров

Региональные власти намерены отменить фестиваль "Территория мира", который проводился на Острове. Об этом заявил глава Калининградской области Антон Алиханов во время пресс-конференции в ТАСС в понедельник, 13 марта. Вместо этого мероприятия летом 2017 года планируется фестиваль уличных театров.



"Есть у нас задумка сделать большой фестиваль уличных театров, который заменит наш фестиваль, который назывался "Территория мира". Мы его трансформируем в более интересный городской формат", — отметил Антон Алиханов.



В прошлом году международный фестиваль культур "Территория мира-2016" прошёл в пятый раз.