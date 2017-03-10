Администрация Зеленоградска планирует через суд обязать Янтарный комбинат высадить более двух тысяч деревьев

Администрация Зеленоградского городского округа планирует через суд добиться от Янтарного комбината компенсационной высадки более двух тысяч деревьев. Об этом сообщается в официальном ответе заместителя главы администрации города Георгия Попшоя на обращение председателя КРОО "Калининградский зелёный крест" Михаила Костяева.

"В августе 2016 года выдан порубочный билет АО "Калининградский янтарный комбинат" на вырубку 2021 дерева. До настоящего времени компенсационное озеленение — высадка 2021 дерева — не выполнено. Администрация округа подготовила исковое заявление о понуждении выполнения компенсационного озеленения на территории округа", — сообщается в письме.