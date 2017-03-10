Власти Калининградской области планируют проложить новую дорогу Пионерский — Светлогорск

Региональные власти планируют построить альтернативную дорогу к международному морскому терминалу в городе Пионерском. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Новая дорога пройдёт между Пионерским и Светлогорском и позволит разгрузить улично-дорожную сеть курортного города после того, как заработает порт и будет необходимость в транспортных артериях для перевозки как пассажиров, так и грузов.
"Есть опасения, что с учётом реконструкции и даже строительства новой дороги в Пионерском та нагрузка, которая возникнет при функционировании этого порта, будет чрезмерной для этого городка. Будем пытаться строить за частные деньги с возможностью последующей оплаты", — сообщил после оперативного заседания в правительстве врио губернатора Антон Алиханов.
Кроме того, планируется построить съезды к терминалу порта и реконструировать городские улицы Пионерского (ул. Вокзальная, пер. Пограничный, часть ул. Рабочая до дома №7).
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