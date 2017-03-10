"Чтобы рожи не набили": Ярошук попросил регион передать администрации полномочия по ликвидации стихийных торговых точек

Глава Калининграда попросил правительство Калининградской области передать городу полномочия по ликвидации стихийных торговых точек. Об этом Александр Ярошук сообщил в пятницу, 10 марта, во время оперативного совещания регионального правительства.



"Каждый здесь, наверное, живёт в Калининграде и видит стихийные павильоны, и бороться с этим невозможно. Протоколы выписывает только министерство (региональное министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли — Прим. ред.)", — посетовал Ярошук.



Мэр отметил, что у города нет соответствующих полномочий для ликвидации незаконных павильонов. "Они (полномочия) нам нужны, присутствие их нужно, чтобы нам просто рожу не набили, лицо, извиняюсь", — добавил Ярошук.



Врио губернатора Калининградской области поручил профильным министрам рассмотреть возможность передачи указанных полномочий тем муниципалитетам, которые готовы самостоятельно бороться со стихийной торговлей. Данные изменения планируется внести в Закон о Калининградской области.