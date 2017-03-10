Алиханов поручил отремонтировать инженерные сети в калининградском доме, где 40 лет нет горячей воды
Скриншот видеозаписи "Вестей-Калининград"
Врио губернатора Калининградской области поручил главе Калининграда за счёт городского бюджета отремонтировать инженерные сети жилого дома на улице Красной, 127–131, в котором уже 40 лет нет горячей воды. Такое поручение Антон Алиханов дал градоначальнику во время оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 10 марта.
В своём докладе глава Калининграда Александр Ярошук сообщил, что результаты обследования этого дома не дают оснований для его сноса или реконструкции. Общий износ здания составляет 38 процентов, а несущие конструкции находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Однако инженерные сети действительно требуют капитального ремонта.
Александр Ярошук отметил, что общая стоимость планируемых работ составляет порядка пяти миллионов рублей. У города таких средств нет, поэтому он попросил региональное правительство помочь с финансированием. Врио председателя областного правительства Максим Федосеев предложил создать жителям специальные счета и увеличить платежи.
Однако врио губернатора Антон Алиханов счёл, что администрация Калининграда может справиться собственными силами. Средства он предложил Александру Ярошуку изыскать из резервного фонда города, напомнив, что региональное правительство взяло на себя финансовую нагрузку по решению проблем рекультивации короотвала "Дарита" и полигона в посёлке Космодемьянского, таким образом "подарив" городу порядка 33 миллионов рублей.
В Калининграде жильцы дома по ул. Красной безуспешно пытаются добиться признания своего дома аварийным.
По словам жильцов, в их доме уже 40 лет нет горячей воды, однако последние три года жить там стало вообще невозможно. Подвалы здания затопило канализационными стоками, отчего в квартирах стоит нестерпимая вонь. Крыша протекает, трубы проржавели, дождевая вода течёт прямо на электрощиты.
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