Больше борьбы, чем футбола: новый тренер "Балтики" поделился впечатлениями от первой игры калининградского клуба

Новый главный тренер калининградской "Балтики" Игорь Черевченко отметил тяжёлую борьбу футболистов местного клуба против соперников из Астрахани. Об этом наставник рассказал журналистам после матча.



"Игра была тяжёлая, но ребята молодцы, физически выдержали, несмотря на то что поле было тяжёлое. На мой взгляд, сегодня было больше борьбы, нежели футбола", — отметил Черевченко.



По его словам, команду не удалось как следует подготовить к заключительному отрезку чемпионата из-за небольшого срока, который был в распоряжении тренерского штаба. Он также сообщил, что ещё до игры у ведущих игроков были травмы. Проблемы с мышцами возникли у Александра Шешукова и Максима Тишкина. Это также связано с тем, что они не готовились полноценно к чемпионату.



"Мало времени на подготовку к сезону, всего три недели сборов, притом что в клуб пришли много новых игроков, но мы бились до конца в игре с "Волгарём" и победили, так как нам нужно побеждать в каждом матче, чтобы сохранить прописку в ФНЛ", — отметил Черевченко.



Новый наставник "Балтики" ушёл в подтрибунное помещение за несколько минут до конца матча, то есть не дожидаясь финального свистка арбитра. Такое решение Черевченко объяснил своей традицией.



"Я всегда ухожу в конце матча. Я был уверен в победе команды, и это никак не связано с тем, что у меня нервы не выдерживают", — прокомментировал тренер.



Отметим: для "Балтики" победа на "Волгарём" стала первой за 23 игры. Несмотря на полученные три очка, калининградцы не смогли подняться в турнирной таблице выше.