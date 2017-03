"Твой Бро": Легенды синти-попа Alphaville выступили в "Янтарь холле"

В Калининграде прошёл концерт немецкий синти-поп-коллектива, прочно ассоциирующегося с бессмертными хитами Forever Young и Big In Japan. На мероприятии побывал "Твой Бро".

На сей раз группа под предводительством вокалиста Мариана Голда выступила в театре эстрады "Янтарь холл" с сидячими местами. Наряду с Don’t You Forget About Me группы Simple Minds или (I’ve Had) The Time of My Life Билла Мэдли и Дженнифер Уорнс, сразу несколько песен немецкой группы Alphaville стали классикой кинематографичного синти-попа, бесчисленное количество раз обыгранной в поп-культуре. Композиции Alphaville Forever Young и Big In Japan звучали в мультфильмах и кино, перепевались и пародировались. Немедленно, при одном лишь упоминании названий этих песен, возникает в голове сцена школьных танцев из "Наполеона Динамита"; молодые девушки сразу же вспомнят романтичную испанскую тинейджерскую дилогию "Три метра над уровнем неба".

В 1984 году на дебютном альбоме Alphaville, продавшемся тиражом в несколько миллионов копий, вышли сразу четыре самых крупных хита в карьере группы; после этого столь же крупного успеха группа не снискала, но продолжала существовать, выпускать альбомы и выступать с концертами.