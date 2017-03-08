Мальтийская скала, которую снимали в "Игре престолов", обрушилась в море

На Мальте обрушилась одна из самых известных достопримечательностей архипелага, скала "Лазурное окно". Об этом сообщает РИА Новости

28-метровая известняковая арка рухнула в море утром в среду, 8 марта, во время сильного волнения. Причиной стала естественная коррозия. Геологи ранее уже предупреждали о вероятности разрушения, но предполагалось, что скала простоит ещё несколько десятков лет.

"Лазурное окно" входило в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Телезрителям скала была знакома по сериалу "Игра престолов" и фильму Андрея Кончаловского "Одиссея".