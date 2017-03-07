"Почта России" начнёт торговать колбасой и макаронами через каталоги
"Почта России" планирует начать в третьем квартале дистанционную торговлю продуктами по каталогам. Об этом сообщает
"Коммерсант".
Партнёрами проекта станут крупнейшие российские ретейлеры, "Дикси", "Лента "и Metro Cash & Carry, им уже отправлены предложения о сотрудничестве. Предполагается, что формировать заказы будет сеть "Дикси", хотя компания ещё не давала окончательного ответа.
Проект по дистанционной торговле продуктами рассчитан, в первую очередь, на жителей села, где ассортимент мал, а цены завышены. 80% товаров будут заказываться через каталоги, остальные — по интернету или телефону.
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