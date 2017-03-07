"Почта России" начнёт торговать колбасой и макаронами через каталоги

"Почта России" планирует начать в третьем квартале дистанционную торговлю продуктами по каталогам. Об этом сообщает "Коммерсант".

Партнёрами проекта станут крупнейшие российские ретейлеры, "Дикси", "Лента "и Metro Cash & Carry, им уже отправлены предложения о сотрудничестве. Предполагается, что формировать заказы будет сеть "Дикси", хотя компания ещё не давала окончательного ответа.

Проект по дистанционной торговле продуктами рассчитан, в первую очередь, на жителей села, где ассортимент мал, а цены завышены. 80% товаров будут заказываться через каталоги, остальные — по интернету или телефону.