Садовая тачка, спиннинг и беременность: калининградки рассказали, какие подарки получали в Международный женский день

Оказалось, что многие барышни считают: дарёному коню в зубы не смотрят, поэтому рады любому презенту.
Выяснилось, что цветы всё ещё актуальны, особенно если подарены не просто близким знакомым, а любимым человеком:
Кто-то стал вспоминать себя в детстве:
Другие, наоборот, вспомнили своих детей:
И если все приятные подарки похожи друг на друга, то все странные — нелепы по-своему. Например, одной женщине муж умудрился подарить вместо ожидаемого набора косметики садово-огородный инвентарь.
Другая калининградка, по всей видимости, получала в качестве презента то, что её другу кто-то подарил на 23 Февраля.
А ещё одной даме досталось то, о чём, похоже, мечтал сам её кавалер:
Некоторые мужчины настолько предусмотрительны, что готовятся не только к празднику, но и к газовой атаке:
Много калининградки описали историй, связанных с рождением ребёнка:
Правда, некоторые не считают рождение накануне праздника удачей:
Самым популярным ответом у читателей нашего паблика стал рассказ женщины, припомнившей скупость своего бывшего, с которым она в итоге рассталась не из-за этого недостатка, а за то, что тот "распускал руки".
Подарки могут радовать, удивлять или даже разочаровывать. Однако кто-то никогда не испытывал ни одной из этих эмоций по поводу презента на 8 Марта:
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