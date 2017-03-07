Садовая тачка, спиннинг и беременность: калининградки рассказали, какие подарки получали в Международный женский день

В преддверии Международного женского дня Клопс.Ru решил поинтересоваться у калининградок , какие самые классные или самые нелепые подарки они получали в этот праздник.

Оказалось, что многие барышни считают: дарёному коню в зубы не смотрят, поэтому рады любому презенту.

Выяснилось, что цветы всё ещё актуальны, особенно если подарены не просто близким знакомым, а любимым человеком:

Кто-то стал вспоминать себя в детстве:

Другие, наоборот, вспомнили своих детей:

И если все приятные подарки похожи друг на друга, то все странные — нелепы по-своему. Например, одной женщине муж умудрился подарить вместо ожидаемого набора косметики садово-огородный инвентарь.

Другая калининградка, по всей видимости, получала в качестве презента то, что её другу кто-то подарил на 23 Февраля.

А ещё одной даме досталось то, о чём, похоже, мечтал сам её кавалер:

Некоторые мужчины настолько предусмотрительны, что готовятся не только к празднику, но и к газовой атаке:

Много калининградки описали историй, связанных с рождением ребёнка:

Правда, некоторые не считают рождение накануне праздника удачей:

Самым популярным ответом у читателей нашего паблика стал рассказ женщины, припомнившей скупость своего бывшего, с которым она в итоге рассталась не из-за этого недостатка, а за то, что тот "распускал руки".

Подарки могут радовать, удивлять или даже разочаровывать. Однако кто-то никогда не испытывал ни одной из этих эмоций по поводу презента на 8 Марта: