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Главная Новости Общество

Стало известно, от чего умер Джордж Майкл

16:56
  70 0
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org/ Willie Williams
Фото с сайта ru.wikipedia.org/ Willie Williams
Полиция Великобритании огласила причину смерти певца Джорджа Майкла — он умер от естественных причин. Об этом пишет "Российская газета".

"Расследование причин смерти Джорджа Майкла завершено, и получен окончательный вердикт патологоанатомического исследования. Подтверждается естественная причина смерти, а именно — дилатационная кардиомиопатия, миокардит и жировая дистрофия печени", — рассказал коронер графства Оксфордшир Даррен Солтер, который расследовал причины смерти.

По словам полицейских, на этом расследование прекращается.

54-летний певец и композитор Джордж Майкл скончался в декабре прошлого года. Предполагалось, что певец мог умереть от сердечной недостаточности. Менеджер умершего исключал вариант его насильственной смерти. Позже местная пресса утверждала, что умерший Джордж Майкл лечился от героиновой зависимости.

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