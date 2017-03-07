Стало известно, от чего умер Джордж Майкл
Фото с сайта ru.wikipedia.org/ Willie Williams
Полиция Великобритании огласила причину смерти певца Джорджа Майкла — он умер от естественных причин. Об этом пишет "Российская газета".
"Расследование причин смерти Джорджа Майкла завершено, и получен окончательный вердикт патологоанатомического исследования. Подтверждается естественная причина смерти, а именно — дилатационная кардиомиопатия, миокардит и жировая дистрофия печени", — рассказал коронер графства Оксфордшир Даррен Солтер, который расследовал причины смерти.
По словам полицейских, на этом расследование прекращается.
54-летний певец и композитор Джордж Майкл скончался в декабре прошлого года
. Предполагалось, что певец мог умереть от сердечной недостаточности. Менеджер умершего исключал вариант его насильственной смерти. Позже местная пресса утверждала,
что умерший Джордж Майкл лечился от героиновой зависимости.
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