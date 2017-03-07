Стала известна дата выхода нового фильма про Индиану Джонса

Студия Disney назвала дату выхода пятого фильма франшизы "Индиана Джонс". Об этом во вторник, 7 марта, сообщает NME.



Премьера намечена на 19 июля 2019 года. Главную роль в фильме исполнит американский актёр Харрисон Форд. Режиссёром картины выступит Стивен Спилберг.



Председатель Walt Disney Алан Хорн сказал: "Индиана Джонс — один из величайших героев в истории кино, и мы ждём не дождёмся, когда сможем вернуть его на экраны".



К работе над картиной планируется привлечь режиссёра Джорджа Лукаса. Именно он придумал главного персонажа саги.



В четвёртом фильме про Индиану Джонса герой встретился с первой любовью и взрослым сыном. Картина вышла в свет в 2008 году.