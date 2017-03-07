В Калининграде хотят снести два аварийных дома
Ул. Батальная. Скриншот сервиса Google.maps
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Городская администрация признала два жилых дома (на улицах Батальная, 31–37 и Возрождения, 19) аварийными и подлежащими сносу. Такое постановление подписал глава Калининграда Александр Ярошук в понедельник, 6 марта.
В апреле-мае 2017 года жильцов оповестят о данном решении. Если собственники квартир согласятся на снос зданий, то расселят их в 2022 году. В противном случае этот процесс затянется примерно на 12 месяцев. В течение 30 дней после отселения людей администрация примет решение о сносе этих аварийных домов, после чего земельные участки под зданиями мэрия заберёт себе для муниципальных нужд.
Ранее стало известно, что дом возле областной больницы признали аварийным. Его планируют снести до конца 2022 года.
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