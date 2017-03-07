В Мамоново жильцы только после обращения в прокуратуру добились права подключить газовое отопление

Региональная прокуратура уличила администрацию Мамоново в нарушении жилищного закона: чиновники не дают подключить газ к жилому дому, не желая оплачивать подключение муниципальных квартир. Об этом Клопс.Ru сообщили прокурор Багратионовского района, а также сами жители многострадального дома.



Перейти на газовое отопление жители дома №3 по ул. Железнодорожной в Мамоново Перейти на газовое отопление жители дома №3 по ул. Железнодорожной в Мамоново хотели ещё в августе 2016 года . Второго августа они провели собрание собственников и все проголосовали за переход на автономное отопление. Однако в доме из 18 квартир четыре муниципальные. Их жильцы отказались платить за газификацию, справедливо считая, что это обязанность собственника — муниципалитета. После этого чиновники отозвали своё согласие из "Калининградгазификации", а жильцов вынудили подписать договор об отоплении дома от встроенной угольной котельной. За это они платят баснословные суммы.



Нас буквально морозили, и уже в конце октября нам пришлось согласиться на угольное отопление, — говорит жительница дома Вера Ивановна Барабанова. — Котельной почти 50 лет, и она полностью изношена, но это не самое страшное. Отопление углём обходится в кругленькую сумму — мне, например, пришёл счёт за январь — 10 148 рублей. Это почти вся моя пенсия".



По словам Веры Барабановой, в январе общие затраты по отоплению котельной составили 162 211 рублей. Только зарплата четырёх рабочих, которые подкидывают уголь "в топку", за месяц составила 53 569 рублей.

Калькуляция также содержит следующие затраты: "Отчисления с ФОТ 30,20%" — 16 177 рублей. Что это за отчисления — я не знаю, — возмущается Вера Ивановна. — Дальше "Общеэксплуатационные расходы (ремонтный персонал, начальник отдела)" — 17 758 рублей. "Общехозяйственные расходы" составили 7 000 рублей, а уголь, затраченный в январе на отопление дома, обошёлся нам в 76 912 рублей, за месяц мы сожгли более 14 тонн. Люди вынуждены экономить на продуктах и лекарствах, чтобы оплачивать такую коммуналку".



Возмущённые жители дома обратились в прокуратуру Багратионовского района с просьбой провести проверку и разобраться в законности решений местной администрации.



К этому дому давно подведён газ, и 2 августа 2016 года все жильцы до единого подписались за перевод своих квартир на индивидуальное теплоснабжение с газификацией квартир с отключением от котельной, — рассказал помощник прокурора Багратионовского района Евгений Сагий. — Протокол решения общего собрания собственники направили в ОАО "Калининградгазификация" для подготовки технических условий на подключение жильцов к сети газификации. Однако уже 4 августа по надуманным обстоятельствам представители мамоновской администрации отозвали свои подписи как собственники четырёх квартир и попросили не выдавать собственникам квартир технические условия на подключение газа к квартирам".



По словам прокурора, по закону муниципалитет обязан оплатить работы по переходу от центральной системы отопления на автономную, а не перекладывать это на плечи нанимателей муниципальных квартир. Кроме того, чиновники обязаны обеспечить предоставление нанимателю необходимых коммунальных услуг надлежащего качества.



"В действиях администрации Мамоновского городского округа выявлены нарушения жилищного законодательства, — сообщил редакции прокурор Багратионовского района Юрий Галушкин. — В данном случае усматриваются признаки намеренного затягивания процедуры перехода этого дома на автономное отопление — это недопустимо. Такие нарушения закона требуют немедленного устранения".



Прокуратура вынесла представление главе администрации МО "Мамоновский городской округ" и потребовала безотлагательно устранить нарушения жилищного закона, допущенные в отношении жильцов этого дома.

В администрации Мамоновского городского округа редакции сообщили, что уже 3 марта жильцы дома по ул. Железнодорожной, 3 провели собрание под председательством и.о. главы администрации Сергея Гвоздинского, в присутствии Михаила Штукаря, курирующего в Мамоново вопросы ЖКХ. На собрании было принято решение о том, что администрация берёт на себя обязанность газифицировать четыре муниципальные квартиры в этом доме. Это решение отражено в протоколе собрания, после чего будут объявлены торги на изготовление технической документации для подключения к газу четырёх муниципальных квартир. Дом обещают газифицировать к новому отопительному сезону.