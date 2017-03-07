Сотрудники ГИБДД и ППС выстроили машины в форме восьмёрки, чтобы поздравить калининградок (видео)
Во флешмобе, который провела полиция Калининграда в честь 8 Марта, участвовали сотрудники ГИБДД и ППС. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
15 патрульных автомобилей выстроили в форме восьмёрки. Одну половину цифры сформировали из семи машин Госавтоинспекции, другую — из восьми машин Патрульно-постовой службы.
"Идею поздравить всех женщин России с 8 Марта необычным способом калининградские полицейские вынашивали не одну неделю. Накануне праздника лучшие сотрудники после сдачи дневной смены собрались на площадке возле дворца спорта "Янтарный", начертили на асфальте схему размещения полицейских машин, подготовили тёплые слова и дали старт необычной акции", — прокомментировали в пресс-службе.
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