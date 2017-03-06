В Калининграде
В Калининграде
+5 °C
днем
0 °C
ночью
06 марта 2017 г. 22:07
67 216 пользователей
за 24 часа на сайте
58.2 -0.03
Курс ММВБ на 06 марта 2017, 22:00
61.62 -0.11
Курс ММВБ на 06 марта 2017, 22:00
14.4 -0.0
Курс ЦБ на 07 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Финская группа HIM распадается

17:33
  994 0
  • Фото Александра Подгорчука
  • Фото Александра Подгорчука
  • Фото Александра Подгорчука
Фото Александра Подгорчука
3 фото
Финская группа HIM в этом году распадётся. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили представители металл-группы на странице в Facebook.

"После долгого радиомолчания финские рок-гиганты HIM объявили прощальный тур, закрыв последнюю главу их 26-летней карьеры," — сообщается на странице.

HIM завершили свой неправдоподобный путь, и пришла пора сказать "прощай". Мы выполнили задачу, сложили пазл и повернули ключ в замке. Спасибо", — заявил лидер группы Вилле Вало.

Однако для фанатов приготовили и утешительную новость: говорится, что команда отправляется в финальный тур, в ходе которого посетит и Россию. 24 и 25 ноября группа выступит в Санкт-Петербурге, а 26 ноября — в Москве. Тур начнётся летом в Барселоне и завершится 17 декабря в Лондоне.
 

Финская рок-группа HIM была основана в 1991 году вокалистом Вилле Вало, гитаристом Микко Линдстрёмом и басистом Микко Паананеном. С 1999 года постоянным участником является ударник Мика Карппинен, а с 2001 года — клавишник Янне Пууртинен. В период с 1997 по 2013 год группа выпустила восемь студийных альбомов. Последняя студийная работа коллектива, альбом Tears on Tape, появилась в 2013-м.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Как вывозили 250-килограммовую авиабомбу с ул. Невского. Фото- и видеорепортаж Клопс.Ru
13:32
  8840 1    
Как вывозили 250-килограммовую авиабомбу с ул. Невского. Фото- и видеорепортаж Клопс.Ru
Сотрудницу ФСБ, сбившую девочку на ул. Кошевого, приговорили к двум годами колонии
Фото горячей новости
15:46
  6476 5
На Янтарном комбинате добыли самый крупный за 30 лет самородок (фото)
Фото горячей новости
15:06
  4468 1
На трёх улицах Калининграда запретят парковку, на участке ещё одной введут одностороннее движение (схемы)
Фото горячей новости
12:51
  6035 0
На Большой Окружной выбросили десяток телят с перерезанными горлами (фото 18+)
Фото горячей новости
11:55
  14428 9

Лента новостей

Картинка
Под Светлогорском самосвал перевернулся в кювет на скользкой дороге (фото)
21:58
  105 0
Картинка
На польской границе задержали 3500 пачек контрабандных сигарет
21:45
  195 0
Картинка
Новая "Красавица и Чудовище" Диснея получила в России рейтинг 16+ из-за персонажа – гея
21:11
  667 0
Картинка
В Храброво из-за непогоды отменены десятки рейсов
20:28
  732 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  4201 1
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  1596 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo