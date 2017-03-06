Финская группа HIM распадается



"После долгого радиомолчания финские рок-гиганты HIM объявили прощальный тур, закрыв последнюю главу их 26-летней карьеры," — сообщается на странице.



HIM завершили свой неправдоподобный путь, и пришла пора сказать "прощай". Мы выполнили задачу, сложили пазл и повернули ключ в замке. Спасибо", — заявил лидер группы Вилле Вало.



Однако для фанатов приготовили и утешительную новость: говорится, что команда отправляется в финальный тур, в ходе которого посетит и Россию. 24 и 25 ноября группа выступит в Санкт-Петербурге, а 26 ноября — в Москве. Тур начнётся летом в Барселоне и завершится 17 декабря в Лондоне.



Финская рок-группа HIM была основана в 1991 году вокалистом Вилле Вало, гитаристом Микко Линдстрёмом и басистом Микко Паананеном. С 1999 года постоянным участником является ударник Мика Карппинен, а с 2001 года — клавишник Янне Пууртинен. В период с 1997 по 2013 год группа выпустила восемь студийных альбомов. Последняя студийная работа коллектива, альбом Tears on Tape, появилась в 2013-м.