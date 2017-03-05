В Калининграде память Сталина почтят возложением гвоздик к памятнику 1200 гвардейцам

Калининградцы почтят память Иосифа Сталина возложением цветов. Об этом сообщает ГТРК "Калининград"

Акция "Две гвоздики для товарища Сталина" пройдёт у мемориала 1200 гвардейцам. Она проводится с 2010 года в Москве, Киеве и других городах. Акция приурочена к дню смерти Иосифа Сталина, 5 марта 1953 года.