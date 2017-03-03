"Большой, яркий, нестандартный": каким запомнился один из создателей Музея Мирового океана Виктор Стрюк

В четверг, 2 марта, скончался главный научный сотрудник и один из основателей Музея Мирового океана, кандидат географических наук Виктор Стрюк. Коллеги и друзьям ученого вспомнили, каким им запомнился этот столько сделавший для региона и для науки человек.

Заместитель генерального директора Музея Мирового океана Алексей Буданов:

"Это был очень теплый и надежный человек. Он всегда был очень безотказный. Самое главное его качество – это скромность.

А еще он был профессионалом с большой буквы. Ходил на многих научно-исследовательских судах. Это тот человек, который пытался донести до людей научную составляющую так, чтобы она была им интересна. Старался привлечь в музей детей и молодежь.

Именно при его непосредственном участии в музее была создана школа океанологов, в которой сейчас занимаются ребята из различных калининградских учебных заведений.

Ему же принадлежит идея проводить экскурсии на борт научно-исследовательского судна "Келдыш". Одно из последних его достижений – экспозиция "Глубина". Именно ему принадлежит идея ее создания. Так же, он один из авторов экспозиции "Парк науки" и других.

Причем он лично дружил с такими учеными-океанологами Анатолий Сагалевич или Александр Городницкий (больше всем знакомый, как бард). Виктора Леонидовича очень хорошо знают в институте океанологии РАН и он всегда был желанным гостем в атлантическом отделении этого института океанологии в Калининграде".

Ученый-океанолог Анатолий Сагалевич:

"Этот прекрасный человек был бесконечно предан науке и искусству. Мне очень жаль, что Виктор Леонидович ушел из жизни. Мы с ним были не просто друзья - можно сказать, родственные души. Очень жаль, что вот так его не стало"

Директор атлантического отделения института океанологии им. Ширшова РАН Вадим Сивков:

"Виктор Леонидович был "воспитанником" института океанологии РАН, но потом принял решение перейти в музей мирового океана и там он уже раскрылся полностью. Это был правильный шаг, потому что он всегда тяготел к культуре, к искусству. В итоге Он стал заслуженным деятелем культуры РФ.

Мы знакомы с ним были с 1981 года. Он был моим первым начальником в институте. Руководитель он был очень демократичный, гибкий и при нем было комфортно работать. Он позволял развиваться и никого не пытался воспитывать. Никогда не исходил из того, что его слово последнее – ко всем прислушивался и все воспринимал. Он не стеснялся реализовывать чужие решения, если видел, что они лучше, чем его первоначальная точка зрения.

Он остался в памяти, как большой, яркий, нестандартный и очень веселый человек. Много людей толковых, профессиональных, но гораздо меньше, таких как он – которые еще и такую творческую атмосферу создавать могут, в которой люди могут "раскрыться". Это редкое качество".

Прощание с Виктором Стрюком состоится 4 марта в 11.00 в Музее Мирового океана и в 12.00 в церкви Архангела Гавриила (пр-т Мира, 152).