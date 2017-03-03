При БФУ появится пединститут с филиалом в Черняховске

В Калининграде при БФУ имени Канта появится педагогический институт, филиал которого откроют в Черняховске. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.
Перспективы создания вуза врио губернатора Антон Алиханов в пятницу, 3 марта, обсудил с министром образования Ольгой Васильевой. Это имеет большие преимущества не только для развития сферы образования в регионе. Студенты, проходящие обучение в областном институте, получат дипломы федерального университета.
Регион вместе с БФУ намерен участвовать в проекте "Региональный математический центр". Это позволит усилить математическое образование в регионе. Результаты рассмотрения заявок на создание в регионах математических центров станут известны в середине года.
До 2025 года в Калининградской области необходимо построить девять школ на 1000 мест каждая. Финансирование будет вестись по федеральной программе, касающейся создания новых мест в школах.
Пользуясь случаем, Антон Алиханов пригласил Ольгу Васильеву в гости на финальный этап всероссийской олимпиады школьников по математике.
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