У спасённого из огня в пос. Космодемьянского мужчины серьёзные ожоги, медики ищут его родных

Мужчина, которого 2 марта спасли из пожара в пос. Космодемьянского, получил ожоги около 50% тела. Медики пытаются отыскать его родных. Подробности происшествия Клопс.Ru рассказали свидетели ЧП, а также источники в экстренных службах региона.



Заброшенный домик на ул. Каблукова примерно в километре от въезда в пос. Космодемьянского загорелся около 16 часов. Пожарных вызвал очевидец, который живёт недалеко от места трагедии.



"Около 16:20 я услышал странный треск и звуки, похожие на залпы салюта, — рассказал редакции житель соседнего дома Вячеслав Андреевич. — Я посмотрел в окно и увидел, что неподалёку горит заброшенный домик. Там около 10 лет никто не жил, но в нём всё время собирались бомжи, ночевали там, складировали всякий хлам и мусор. Я вызвал пожарных, приехали две машины, и пожарные уже вызвали скорую помощь, обнаружив в огне человека. Дом горел очень сильно, хоть он и кирпичный, но в нём деревянные перекрытия, полы, крыша. Как увозили пострадавшего, я не видел".



Как сообщил редакции источник в медицинских кругах, близко знакомый с ситуацией, 37-летний Денис Сергеевич К. госпитализирован в ЦГКБ с ожогами конечностей, живота, ягодиц 3–4 степени. На данный момент мужчина находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии с серьёзными ожоговыми ранами, у него обожжено 50% поверхности тела. По словам медика, прогнозы для его жизни неутешительные.



Мужчина находился в сознании, поэтому медикам удалось немного пообщаться с ним.



"Он рассказал, что его мама, папа и сестра живут где-то в России, но мужчина давно не поддерживал с ними связь и не смог назвать их адрес, — сообщил Клопс.Ru источник. — Вероятно, в последнее время он вёл асоциальный образ жизни и сейчас не очень понимает тяжесть своего положения. В разговоре с медиками он обмолвился, что в Балтийске живёт его бывшая жена, её зовут Оксана Владимировна, и только она в последнее время поддерживала связь с его родителями. Он дал её номер телефона, но по нему никто не отвечает".



Медики считают, что нужно разыскать родителей мужчины и поставить их в известность о состоянии сына.



"Хоть он сам и не просил нас об этом, но мы думаем, что это будет правильно, по-человечески", — констатировал источник.



В одной из социальных сетей журналисты разыскали женщину, подпадающую под описание, и написали ей. Пока она не ответила, её телефон тоже молчит. Просим всех, кто узнал героев этой истории, обратиться в редакцию по почте news@klops.ru.