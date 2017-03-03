Против экс-главы областной "Корпорации развития туризма" возбудили дело за премии
Александр Арутюнов. Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя "Корпорации развития туризма в Калининградской области" Александра Арутюнова. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.
Прокуратура Центрального района установила, что бывший генеральный директор с марта по декабрь 2014 года выплатил себе 315 тысяч рублей премии. Однако по закону решение о поощрении руководителя должен принимать председатель совета директоров "Корпорации развития туризма".
Следственные органы возбудили в отношении Арутюнова уголовное дело
по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
В августе 2016 года Антон Алиханов уволил Александра Арутюнова с должности гендиректора "Корпорации развития туризма". Его пост занял Владимир Фомин, возглавлявший Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Ранее врио губернатора выразил недовольство работой "Корпорации развития туризма"
и пригрозил ликвидировать её, если отчёты не станут более прозрачными.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.