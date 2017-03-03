Против экс-главы областной "Корпорации развития туризма" возбудили дело за премии

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя "Корпорации развития туризма в Калининградской области" Александра Арутюнова. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.



Прокуратура Центрального района установила, что бывший генеральный директор с марта по декабрь 2014 года выплатил себе 315 тысяч рублей премии. Однако по закону решение о поощрении руководителя должен принимать председатель совета директоров "Корпорации развития туризма".