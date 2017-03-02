В правительстве планируют обязать неработающих граждан делать платежи на ОМС
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин рассказал, что в правительстве обсуждали возможность введения обязательных платежей на медицинское страхование с неработающих трудоспособных граждан, которые не зарегистрированы на бирже. Об этом сообщает
RNS.
Комитет СФ подготовил план мероприятий по совершенствованию порядка уплаты страховых взносов на ОМС с неработающего населения. Сергей Рябухин при этом отметил, что введение платежей в виде налогов противоречит конституции и необходимо придумать другой способ мотивации неработающих граждан.
"Дорожная карта (комитета — прим. ред.) сформулирована исходя из предложений не только членов Совета Федерации профильных комитетов, но и структурных подразделений профильных министерств и структурных подразделений правительства, поэтому в первом пункте мы изложили это предложение, которое обсуждалось очень активно не только в прессе, не только в общественных аудиториях, но и в правительстве: вопрос введения платежа на обязательное медицинское страхование для неработающих граждан трудоспособного возраста, не имеющих объективных причин быть неработающими. Мы здесь имеем очень большой спектр точек зрения, начиная от опыта, который есть в Белоруссии — вы знаете, что там есть квалификация таких категорий граждан, как "тунеядцы", в рамках действующего законодательства, а это всё-таки союзное государство — и, конечно, этот опыт привлёк внимание очень многих экспертов, он всерьёз обсуждался", — сказал Рябухин.
Комитет СФ планирует рассмотреть вопрос введения платежей на ОМС с неработающих граждан во время заседания 22 марта. Сам Рябухин заявил, что поддерживает такую идею.
С предложением обязать безработных оплачивать медицинские услуги в сентябре 2016 года выступил Минтруд
. Реализацию этой идеи вице-премьер Ольга Голодец назвала введением "налога на тунеядство".
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