В Калининградской области разработают генпланы шести городских округов

Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области намеревается заказать разработку генеральных планов шести городских округов. Тексты соответствующих проектов приказов главы ведомства Натальи Васюковой опубликованы на сайте регионального правительства.



Техническое задание будет дано на разработку генеральных планов Краснознаменского, Багратионовского, Гусевского, Неманского, Полесского и Славского городских округов. Деньги на эти цели выделят из средств областного бюджета 2017 года.



Напомним: 24 ноября 2016 года Калининградская областная дума шестого созыва одобрила передачу полномочий по выдаче разрешений на строительство от муниципалитетов региональному правительству. Власти региона также забрали себе полномочия по разработке генеральных планов муниципалитетов.