"ВКонтакте" планирует показывать пользователям собственные мини-сериалы и шоу
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
"ВКонтакте" планирует создать уникальный видеоконтент, который можно будет посмотреть только в социальной сети. Об этом сообщает
"Коммерсант" со ссылкой на газету
"Ведомости".
В настоящее время представители "ВКонтакте" ведут переговоры с продюсерскими и телевизионными компаниями. Социальную сеть интересуют короткие шоу, мини-сериалы и скетчкомы. Показывать пользователям планируется то, что они не смогут посмотреть на других ресурсах.
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