"ВКонтакте" планирует показывать пользователям собственные мини-сериалы и шоу

"ВКонтакте" планирует создать уникальный видеоконтент, который можно будет посмотреть только в социальной сети. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на газету "Ведомости".



В настоящее время представители "ВКонтакте" ведут переговоры с продюсерскими и телевизионными компаниями. Социальную сеть интересуют короткие шоу, мини-сериалы и скетчкомы. Показывать пользователям планируется то, что они не смогут посмотреть на других ресурсах.