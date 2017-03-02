В Литве подорожал алкоголь

В Литве с 1 марта повысили акцизы на сигареты и алкоголь, в результате в магазинах увеличились цены. Об этом сообщает Delfi.



В некоторых магазинах стоимость пива увеличилась на 20–25%. Представители торговых сетей предполагают, что цены будут повышаться на протяжении марта.



Пока не известно, насколько подорожает алкоголь. Эксперты полагают, что производители могут воспользоваться случаем, чтобы поднять цены больше, чем требуется из-за увеличения акцизов.