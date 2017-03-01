В Калининградской области на каждого безработного приходится две вакансии

Министерство социальной политики Калининградской области опубликовало данные о состоянии безработицы в регионе на 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В области на учёте в службе занятости состоят 5357 человек, на них приходится 11120 вакансий. С начала года на биржу труда обратились 3148 калининградцев, в том числе 190 пенсионеров. Из них работу нашли 10008.

Под угрозой увольнения находятся 1442 работника, что на 35,9% меньше, чем в прошлом году. Уровень регистрируемой безработицы составил 1%, что ниже среднероссийского показателя на 1,2%.

В Калининградской области — самый низкий уровень безработицы среди других субъектов СЗФО. На каждого безработного приходится две вакансии. Среди вакансии преобладают профессии обрабатывающего производства — 17,9%, государственного управления и обеспечения военной безопасности — 13,7%, транспорта и связи — 10,3%, здравоохранения и предоставления социальных услуг — 10,2%, строительства — 9,8%, оптовой и розничной торговли — 8,8%.

Прошли обучение с начала года 230 человек, организовано 14 ярмарок вакансий. Для студентов организованы стажировки, безработным оказывается помощь в организации самозанятости.