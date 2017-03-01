"Левада-центр": россияне гордятся победой в Великой Отечественной войне и стыдятся своей бедности

Стало известно, какими событиями и явлениями в истории России гордятся жители страны, а какие вызывают у них чувства стыда и огорчения. Данные соответствующего опроса опубликованы на официальном сайте "Левада-центра".



83% опрошенных сообщили, что чувство гордости у них вызывает победа в Великой Отечественной войне. 43% россиян гордятся воссоединением Крыма со страной. 41% граждан довольны ведущей ролью страны в освоении космоса. Гордятся жители страны великой русской литературой, тем, что в советские времена страна стала одной из ведущих промышленных держав в мире, достижениями науки, моральными качествами граждан, путешественниками и другими фактами.

Большая часть опрошенных стыдится того, что великий народ в богатой стране живёт в бедности и неустроенности. 33% опрошенных стыдятся развала СССР. Многие россияне огорчены из-за неуважения людей друг к другу, хронического отставания от Запада, лени, корыстной власти. Стыдятся жители и репрессий 20–50-х годов.