В Калининградской области ищут дом для двух канюков-инвалидов (фото)
Фото с официальной страницы приюта-передержки "Клюквенное" "ВКонтакте"
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Зоозащитники ищут хозяев для двух хищных птиц — канюков, ещё называемых сарычами. Об этом Клопс.Ru рассказала волонтёр Светлана Новикова.
Птицы живут в приюте-передержке для диких животных "Клюквенное". Одну нашли под Гвардейском — канюк сидел на дороге, не реагируя на происходящее вокруг. При осмотре врачи диагностировали удар крыла и частичную потерю зрения — очевидно, птица попала под машину. Сейчас она ослепла на один глаз. Второй хищник попал в приют со сломанным крылом, которое пришлось ампутировать.
Понятно, что жить в естественных условиях, на воле, эти канюки не смогут. Им необходим вольер площадью хотя бы пять-шесть квадратных метров, чтобы свободно по нему передвигаться — ведь такого питомца не выпустишь погулять по двору. "Это хищная птица, — подчеркнула Новикова. — У неё опасный клюв, опасные когти. Это не игрушка. Его не удастся почесать и погладить, как попугайчика. Птицы попадут только к таким людям, которые хорошо это понимают".
Причина того, что канюков решили отдать, проста: "Клюквенное" не может их прокормить. Каждый день им нужно давать курицу и говядину, а хотя бы раз в неделю — живой корм: мышей или цыплят. Волонтёр подчеркнула: с теми, кто решится взять на содержание этих птиц, будет составлен договор, а судьба крылатых питомцев будет отслеживаться. Не подразумевается передача хищников далее: хозяин должен понимать, что берёт птицу на пожизненное содержание.
Желающие принять участие в судьбе канюков могут связаться со Светланой Новиковой по тел. 8 952 790 74 80 или обратиться
в приют-передержку "Клюквенное".
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