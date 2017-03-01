Пенсионный фонд: только треть калининградских пенсионеров — мужчины

В Калининградской области гораздо больше пенсионерок, чем пенсионеров-мужчин. Об этом сообщает Пенсионный фонд.



Численность женщин-пенсионеров превышает на 110,9 тысячи человек численность мужчин-пенсионеров.



По данным на начало года, в Калининградской области проживает 270 тысяч 55 пенсионеров, получающих пенсии от органов Пенсионного фонда России, что составляет 27,4% от общей численности населения региона. Большинство из них (85,5%) являются получателями страховой пенсии по старости, по инвалидности — 4,6%, по случаю потери кормильца — 3,1%.