Пенсионный фонд: только треть калининградских пенсионеров — мужчины
В Калининградской области гораздо больше пенсионерок, чем пенсионеров-мужчин. Об этом сообщает Пенсионный фонд.
Численность женщин-пенсионеров превышает на 110,9 тысячи человек численность мужчин-пенсионеров.
По данным на начало года, в Калининградской области проживает 270 тысяч 55 пенсионеров, получающих пенсии от органов Пенсионного фонда России, что составляет 27,4% от общей численности населения региона. Большинство из них (85,5%) являются получателями страховой пенсии по старости, по инвалидности — 4,6%, по случаю потери кормильца — 3,1%.
Напомним: с начала 2017 года в Калининградской области насчитали 18 абсолютных долгожителей
: 17 женщин и 1 мужчина перешагнули 100-летний рубеж. Доля пенсионеров в возрастной группе "80 лет и старше" в общей численности людей, получающих страховую пенсию, составляет 10,7 %, или 26,7 тысячи человек, из них 21,8 тысячи — женщины и 4,9 тысячи — мужчины.
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