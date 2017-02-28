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Главная Новости Общество

СМИ: сервис бронирования отелей Oktogo закрылся

16:45
  20 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Российский сервис онлайн-бронирования Oktogo прекратил работу. Об этом во вторник, 28 февраля, пишет "Деловой Петербург".

Сайт компании не загружается. Также не обновляются паблики в соцсетях. Клиенты не могут дозвониться по телефонам компании, а на сайте Арбитражного суда размещены 17 исков от партнёров.

Интерфакс уточняет, что сервис бронирования отелей закрылся из-за долгов. Об этом сообщили источники в отрасли туризма. Инсайдер сообщил, что проблемы в компании начались ещё год назад — в Oktogo прошли сокращения персонала.

Сервис бронирования отелей Oktogo был создан в 2009 году, головной офис компании находится в Санкт-Петербурге. В сентябре 2013 года компания объявила о приобретении одного из старейших в Рунете портала о путешествиях Travel.ru, созданного в 1998 году. Основатель и совладелец Oktogo Марина Колесник тогда заявляла, что совместная аудитория двух проектов составляет 3 млн уникальных пользователей ежемесячно, а объединенный сайт станет крупнейшим на рынке онлайн-туризма России.

По данным экспертов, на российском рынке онлайн-бронирования почти 80% занимает Booking.com. Объем его рынка превышает 45 млрд рублей. Среди других игроков — Trivago, Hotels.ru, Ostrovok и другие.

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