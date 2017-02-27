Водителей, не пропустивших машину скорой, хотят штрафовать как за пьяное вождение

В Минздраве предложили наказывать не пропустивших скорую автомобилистов так же, как за вождение в пьяном виде. Об этом пишет RT , цитируя слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой.



"Мы подготовили законопроект по проводу ужесточения наказания в том случае, когда не пропускают скорую. Это будет приравнено к вождению в нетрезвом виде", — заявила Скворцова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.