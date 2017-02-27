Водителей, не пропустивших машину скорой, хотят штрафовать как за пьяное вождение
В Минздраве предложили наказывать не пропустивших скорую автомобилистов так же, как за вождение в пьяном виде. Об этом пишет RT
, цитируя слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой.
"Мы подготовили законопроект по проводу ужесточения наказания в том случае, когда не пропускают скорую. Это будет приравнено к вождению в нетрезвом виде", — заявила Скворцова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
Ранее в Госдуме предложили
увеличить до 30 тыс. рублей штраф водителям, не пропустившим скорую. Сейчас штраф за подобное нарушение составляет 500 рублей. В законопроекте предлагается увеличить эту сумму до 30 тысяч. Кроме того, предполагается лишать нарушителей прав на срок от полутора до двух лет.
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