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В Калининграде Народный Литературный театр объявил о своём последнем спектакле

Автор: Владимир Аксёнов
13:48
  1004 6
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Народный Литературный театр, располагающийся в здании ДКМ в Калининграде, объявил о своём последнем спектакле. Об этом Клопс.Ru рассказал его руководитель Альберт Михайлов в понедельник, 27 февраля.
 
"Принято решение, что там будет художественная галерея. У нас на март уже никаких ни планов, ни афиш — ничего нет", — объяснил Михайлов.
 
Как предполагает худрук, после переезда в здание галереи им придётся искать новую площадку для выступлений, а в Калининграде такой нет. Поэтому и театр, если он вообще останется в городе, потеряет свою уникальность.
 
"Нам говорят, что Литературный театр трогать не будут — он остаётся. Но как такое огромное чудовище, как театр, уместится рядом с галереей? Я не вижу никаких возможностей остаться там. Таких же сцен в городе больше нет, — говорит Михайлов. — Если в Санкт-Петербурге есть Храм Спаса на Крови, то теперь будет художественная галерея на крови художественного творчества"
 
Анонсированный спектакль состоится 27 февраля на сцене ДКМ в восемь часов вечера. Артисты покажут феерию по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Золотой горшок".
 
"Приходите на спектакль, чтобы иметь своё представление о том, что ушло", — сказала актриса театра Ольга Смирнова.
 
В региональном министерстве культуры и туризма отметили, что закрывать Народный Литературный театр, который выступает на калининградской сцене больше сорока лет, не планируется. При этом заявленный ранее переезд Художественной галереи в ДКМ пока не имеет конкретных сроков, в настоящее время ещё не завершено обследование здания.
 
"Думаю, что это излишнее беспокойство. Такой легендарный театр не останется без площадки — это было бы странно с нашей стороны", — рассказала заместитель врио регионального министра по культуре и туризму Елена Валерьевна.
 
Как ранее сообщил сам врио министра культуры и туризма Андрей Ермак, Литературный театр в итоге может остаться на прежнем месте. При этом другие кружки ДКМ после переезда Художественной галереи планируется переселить в Дом искусств, Музыкальный театр, а также помещения в парке "Юность".
 
Литературный театр был образован в Калининграде в 1973 году в здании областного Театра культуры молодёжи. В репертуаре артистов — спектакли по известным и малоизвестным произведениям мировой литературы.
 

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6 комментариев Правила комментирования

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ТатьянаАндреева32653
Андреева Татьяна #
14:30
Литературный театр был образован в Калининграде в 1973 году в здании областного культуры молодёжи. 
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ТатьянаАндреева32653
Андреева Татьяна #
14:35
имелся в виду областной театр культуры молодёжи.
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ТатьянаАндреева32653
Андреева Татьяна #
14:35
имелся в виду областной театр культуры молодёжи.
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ТатьянаАндреева32653
Андреева Татьяна #
14:35
имелся в виду областной театр культуры молодёжи.
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ТатьянаАндреева32653
Андреева Татьяна #
14:32
Это называется "сами мы не местные"? Титературный театр появился во вновь открытом Дворце культуры морков, ДКМ. Теперь это Облстной уентр культуры молодёжи. А то, как Вы его назвали... Даже понять невозможно.
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ТатьянаАндреева32653
Андреева Татьяна #
14:37
Пардон, что-то я тут получилась как полуграмотный бешеный кролик. Тем не менее - ещё одно замечание: Елену Валерьевну рассекретьте. А то всё в заетке с фамилиями кроме неё.
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