В Калининграде Народный Литературный театр объявил о своём последнем спектакле

Народный Литературный театр, располагающийся в здании ДКМ в Калининграде, объявил о своём последнем спектакле. Об этом Клопс.Ru рассказал его руководитель Альберт Михайлов в понедельник, 27 февраля.

"Принято решение, что там будет художественная галерея. У нас на март уже никаких ни планов, ни афиш — ничего нет", — объяснил Михайлов.

Как предполагает худрук, после переезда в здание галереи им придётся искать новую площадку для выступлений, а в Калининграде такой нет. Поэтому и театр, если он вообще останется в городе, потеряет свою уникальность.

"Нам говорят, что Литературный театр трогать не будут — он остаётся. Но как такое огромное чудовище, как театр, уместится рядом с галереей? Я не вижу никаких возможностей остаться там. Таких же сцен в городе больше нет, — говорит Михайлов. — Если в Санкт-Петербурге есть Храм Спаса на Крови, то теперь будет художественная галерея на крови художественного творчества"

Анонсированный спектакль состоится 27 февраля на сцене ДКМ в восемь часов вечера. Артисты покажут феерию по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Золотой горшок".

"Приходите на спектакль, чтобы иметь своё представление о том, что ушло", — сказала актриса театра Ольга Смирнова.

В региональном министерстве культуры и туризма отметили, что закрывать Народный Литературный театр, который выступает на калининградской сцене больше сорока лет, не планируется. При этом заявленный ранее переезд Художественной галереи в ДКМ пока не имеет конкретных сроков, в настоящее время ещё не завершено обследование здания.

"Думаю, что это излишнее беспокойство. Такой легендарный театр не останется без площадки — это было бы странно с нашей стороны", — рассказала заместитель врио регионального министра по культуре и туризму Елена Валерьевна.

Как ранее сообщил сам врио министра культуры и туризма Андрей Ермак, Литературный театр в итоге может остаться на прежнем месте. При этом другие кружки ДКМ после переезда Художественной галереи планируется переселить в Дом искусств, Музыкальный театр, а также помещения в парке "Юность".

Литературный театр был образован в Калининграде в 1973 году в здании областного Театра культуры молодёжи. В репертуаре артистов — спектакли по известным и малоизвестным произведениям мировой литературы.