Зоолог рассказал, как вести себя при встрече с тюленем на побережье Балтики

В Калининградской области из-за наступающего тепла люди всё чаще стали встречать на побережье тюленей. Как надо себя вести при встрече с этими животными и чего не стоит делать, Клопс.Ru рассказала заместитель директора Калининградского зоопарка по зооветчасти Светлана Ярова.



По словам специалиста, тюлени выходят на берег прежде всего для того, чтобы отдохнуть. Обычно — на льдины далеко в море, но к концу февраля в Балтике редко можно встретить проплывающие ледяные глыбы, поэтому тюлени стараются выбирать уединённые пляжи. "Сами тюлени не агрессивны, если их не брать на руки или не пытаться погладить. Иначе они, конечно, будут защищаться, — рассказывает Ярова. — Не стоит забывать, что это всё-таки дикие животные и могут укусить".



Кроме того, тюлени являются носителями кровепаразитарных заболеваний. Это лишний повод для человека не пытаться вступить с ними в контакт. Не надо загонять животное в воду — для его же пользы: тюлень — это не рыба, у него нет жабр, ему не вредно и даже нужно иногда бывать на суше. Кормить его тоже не стоит: во-первых, тюлень вполне может прокормить себя сам, а во-вторых, запах еды может привлечь собак, от которых при случае он не сможет защититься.



Однако если у отдыхающего на берегу животного есть признаки истощения или явные ранения, то стоит обратиться в Росприроднадзор по Калининградской области или в отдел охраны и использования объектов животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области. В зоопарке отметили, что могут только дать консультацию.